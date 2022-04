Claire Nebout mariée à Frédéric Taddeï : un coup de foudre alors qu'elle était en couple et jeune maman

"Ce qui est rock'n'roll aujourd'hui, c'est de continuer à désirer celui qui partage notre vie. Je crois qu'il est plus difficile de rester", avait-elle admis dans la même interview. Un sentiment partagé par son compagnon. "Dès l'instant où j'ai eu Claire en face de moi, je me suis dit : 'Elle est capable de me faire beaucoup de mal, elle est capable de me détruire.' C'est ce qui est attirant", avait-il expliqué à Paris Match. Cependant, il restait convaincu de la solidité de leur couple, qui dure depuis désormais près de trente ans. "Nous ne sommes pas condamnés l'un à l'autre, on peut toujours y échapper. Mais nous avons décidé de ne pas y échapper".

A noter que l'épisode de Capitaine Marleau est arrivé en tête des audiences avec 6,3 millions de téléspectateurs, devant TF1 et le lancement de 3e saison de Mask Singer.