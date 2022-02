Clara Luciani : Qui est sa soeur, ancienne gagnante d'une célèbre émission ?

En lice pour être récompensée aux prestigieuses Victoires de la musique ce vendredi 11 février, Clara Luciani se produira à sur la Seine musicale pour France 2 et France Inter. Un moment forcément spécial pour celle qui vient d'une famille d'artistes et qui partage sa passion avec sa soeur Léa, également chanteuse.

Cette passion en commun, les jeunes femmes la doivent à leurs parents, en particulier leur papa Jean-Marc, lui-même guitariste, qui avait confié sur RTL : "La musique est quelque chose de fondamental pour nous quatre. Ça fait partie prenante de notre vie." Une transmission et un héritage complètement réussi tant l'ascension de Clara Luciani ne faiblit pas, avec trois disques de platine en seulement deux albums, et quatre nominations aux Victoires de la musique 2022 à la clé. L'interprète de 29 ans avait déclaré à 50 Minutes Inside : "Je lui dois beaucoup. Je ne suis pas certaine que j'aurais fait de la musique sans lui."

La petite famille pourra aussi compter sur Léa alias Ehla pour se joindre à la fête ! Cette dernière s'est fait connaître du public en participant à l'émission Popstars en 2013, édition qu'elle avait même remportée aux côtés de Megan, Chéraze et Kendy. Les quatre femmes avaient alors formé le groupe The Mess, puis s'étaient séparées deux ans plus tard. Une expérience qui a permis à la jeune femme d'enchaîner sur deux EP solo, elle qui espère sortir son premier album en 2022. Ehla avait également fait la première partie de sa soeur à l'Olympia en avril 2019.

Après lui avoir dédié une chanson, sobrement intitulée Ma soeur, Clara Luciani avait rendu hommage à sa soeur dans l'émission Toutes les femmes de nos vies, diffusée sur W9, le 30 décembre 2021. "Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que simplement, je l'aime plus que tout, qu'il n'y a rien de plus fort que mon amour pour elle".