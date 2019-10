Clara Morgane (Danse avec les stars) amincie de 8 kg : "Ce n'est plus mon corps"

La belle Clara Morgane était extrêmement heureuse à l'idée de participer à la saison 10 de Danse avec les stars (TF1) et, depuis le 21 septembre 2019, elle foule officiellement les parquets de danse tous les samedis soir accompagnée de son danseur professionnel Maxime Dereymez. Toujours en compétition à l'issue des cinq premiers prime, le mannequin de 38 ans – célèbre pour ses calendriers torrides – compte bien faire son chemin jusqu'en finale.

Interviewée par Femme actuelle, Clara Morgane est cependant revenue sur un point qui l'inquiète tout particulièrement : son poids. Et elle l'avoue, elle s'est elle-même mis la pression avant de commencer le programme : "Quand j'ai appris que je faisais Danse avec les stars, j'ai fait extrêmement attention à mon alimentation, je me suis remise beaucoup au sport donc d'entrée de jeu, j'ai perdu 3-4 kilos, avoue-t-elle. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines où je suis au coeur de l'émission, j'en ai encore perdu 3-4", déclare-t-elle.

Une perte de poids qui s'élève aujourd'hui à 8 kilos, ce qui peut paraître anodin pour certains. Mais Clara Morgane n'était déjà pas bien épaisse avant de commencer l'émission : "On arrive certaines fois à des limites où on se regarde dans la glace et on se dit 'Bon, là, je vais trop loin, ce n'est plus mon corps'", reconnaît-elle.

Mais si le mannequin est désormais une danseuse, elle reste aussi une maman. Mariée à un certain Jérémie Olivier depuis 2012, la belle est aussi devenue maman d'une petite fille née début décembre 2015. Pour Clara Morgane vivre loin de sa petite famille est une autre facette difficile de Danse avec les stars : "L'éloignement avec ma fille et mon mari, c'est vraiment très difficile, je dois l'avouer (...). On est dans une tension permanente, un stress continu. C'est vrai que ce n'est pas simple, donc parfois, les nerfs lâchent", se confie-t-elle. Si j'avais ma famille proche de moi, j'arriverais sûrement à me calmer, à me faire dorloter... Là, je suis toute seule à Paris", conclut-elle.

Mais Clara Morgane ne fait jamais les choses à moitié et elle est bien décidée à aller le plus loin possible dans la compétition. Plus que quelques semaines à tenir le choc !