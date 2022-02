Clash entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin : Marc-Olivier Fogiel, directeur de BFM, réagit

Marc-Olivier Fogiel était convié sur le plateau de C à Vous par Anne-Elisabeth Lemoine ce mardi 8 février pour parler du téléfilm Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, inspiré de son autobiographie et de son recours à la gestation pour autrui (GPA) pour devenir papa. Mais c'est un tout autre sujet qu'a voulu aborder l'animatrice avant d'en parler...

Directeur de BFMTV, chaîne sur laquelle un clash entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la journaliste Apolline de Malherbe a eu lieu ce même jour, Marc-Olivier Fogiel a été invité à réagir à l'échange tendu sur sa chaîne. Si plusieurs personnes ont pointé du doigt le comportement jugé misogyne du ministre envers son employée, le patron a tenu un discours plus nuancé sur la chose : "Je ne crois pas qu'il soit misogyne. C'est un peu tendu, des interviews tendues j'en ai fait aussi. J'ai entendu Gérald Darmanin, avec d'autres intervieweurs hommes, employer cette même expression ["Ça va bien se passer", ndlr]." Edouard Philippe, également présent sur le plateau, a également confirmé qu'il l'utilisait souvent.

Marc-Olivier Fogiel, surpris de la confidence de l'ancien Premier ministre, a repris son discours : "C'est une expression malvenue dans l'interview mais que j'ai déjà entendue ailleurs, face je crois à Jean-Jacques Bourdin, et évidemment comme l'interview est tendue, on retient ça. Après, Apolline est une excellente journaliste, elle y a été avec un angle un peu fort et affirmé au début, il a été un peu perturbé que ça aille si vite, si fort. Il a cette expression un peu malheureuse mais qu'il emploie face à son patron manifestement et en tout cas, face à d'autres intervieweurs. C'est la campagne, il n'y a pas mort d'homme, ça va plutôt et c'était un moment de télévision et de radio."

Pour rappel, ce matin du mardi 8 février, Apolline de Malherbe a eu un échange plutôt musclé avec Gérald Darmanin, qu'elle recevait dans l'émission. La journaliste n'a pas aimé la manière dont le politique s'était adressé à elle. Ce dernier avait souligné "l'agressivité" de la journaliste et employé les mots "ça va bien se passer" en constatant que le ton était en train de monter. La remplaçante de Jean-Jacques Bourdin n'avait pas manqué de réagir en remettant son invité à sa place : "Je vous demande pardon, comment vous me parler ? C'est quoi le problème ? (...) Je trouve ça sidérant votre manière de répondre. Ce n'est pas une réponse, c'est presque une offense". Après cette diffusion, Apolline de Malherbe avait reçu le soutien de nombreux auditeurs.