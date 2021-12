Claude (Koh-Lanta) bientôt en procès contre ALP ? L'aventurier annonce ses intentions

C'est peu dire que la saison All Stars de Koh-Lanta, pour les 20 ans du programme, s'est terminée en queue de poisson. En effet, entachée sur la fin par plusieurs affaires de triche, la production ALP a pris la décision de sanctionner durement en ne désignant aucun gagnant. Et pour cause, les deux finalistes, Claude et Laurent, étaient tous deux impliqués directement dans le scandale.

D'après plusieurs informations révélées ces derniers jours, ils auraient participé à des dîners clandestins pendant le tournage, photo à l'appui. Des faits qu'ils ont toujours niés. Reste que d'après les votes invalidés, c'est Claude qui aurait dû sortir gagnant de cette édition toute particulière. Malheureusement, il s'est retrouvé privé de ce titre, ainsi que de la somme de 100 000 euros, à la place reversée à l'association Bertrand-Kamal.

Une conclusion inédite et... pas tout à fait légale d'après les informations d'un journaliste du Parisien. "Il pourrait très bien s'opposer à cette sanction aux prud'hommes et au pénal", a-t-il assuré, avançant qu'il gagnerait même le procès. Mais alors, Claude va-t-il traîner l'affaire jusque devant les tribunaux ? Il s'est exprimé à ce sujet à travers un post Instagram, ce vendredi 17 décembre 2021.

"Ce soir je m'adresse à vous qui me soutenez et suivez depuis tout ce temps. (...) Je ne souhaite pas rentrer dans une justification permanente et souvent inutile, tant les informations sont farfelues. (...) Alors pour faire court, je ne suis en guerre avec PERSONNE. Ni la production, ni TF1, je ne compte porter plainte contre personne, je respecte le travail et la décision de @alp_fr , @tf1 et @aljofficiel", a-t-il mis au clair.