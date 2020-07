Claude (Koh-Lanta) médaillé d'or avec Naoil : les aventuriers récompensés

Naoil a remporté le titre de gagnante de Koh-Lanta, l'île des héros (TF1) le 6 juin 2020, Claude se console avec sa victoire à lui : l'amour et le soutien inconditionnel du public. Moins d'un mois après la finale du célèbre jeu d'aventure, les deux candidats au parcours incroyable se sont retrouvés pour un moment particulier : ils ont, ensemble, reçu une autre récompense tout aussi gratifiante.

Mercredi 1er juillet, Naoil et Claude ont été décorés par la ville de Puteaux (Hauts-de-Seine), où ils habitent tous les deux ! "C'est avec une grande joie que la ville a accueilli ses champions : celle qui a remporté l'édition 2020 de Koh-Lanta, @naoil_kohlanta2k20 et le finaliste @claude_kohlanta ! Ces deux Putéoliens ont porté fièrement les couleurs de notre ville devant la France entière ! Le maire, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, leur a remis la médaille d'or de la Ville devant un Conseil communal des jeunes et des écoliers putéoliens en liesse de voir leurs idoles !", peut-on lire sur le compte Instagram officiel de la ville.