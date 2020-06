Naoil et Claude (Koh-Lanta) : Une intrigante photo de mariage amuse

"Quand le jeu est fini, restent les souvenirs. Trois semaines après mon retour de Koh-Lanta, j'avais la chance d'avoir la présence de mes aventuriers les plus proches de ma ville à mon mariage. Évidemment Claude de Puteaux a fait le déplacement. Mais aussi Inès, Alexandra, Moussa et Régis. Cette aventure dépasse l'île Fidji... Merci pour ce souvenir", a écrit l'heureuse mariée et future maman en légende.

Cette jolie déclaration d'amitié n'a pas suffi. En effet, beaucoup d'internautes ont été surpris de voir les deux aventuriers si proches en tenues de cérémonie et se sont même laissés aller à quelques blagues, sous-entendant que Claude était finalement l'heureux élu du coeur de Naoil. "T'as quitté ton mari pour Claude ?", "Tu t'es mariée avec Claude ?", "Vous formez un très beau couple", se sont-ils amusés.

Rappelons que la boxeuse a épousé son amoureux Greg et qu'ensemble ils attendent la naissance de leur petit garçon prévue dans les semaines à venir. De son côté, Claude partage la vie de Virginie et est le papa de deux adorables garçons : Andrea (5 ans) et Marceau (5 mois).