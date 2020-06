Koh-Lanta 2020 : Claude gagnant, les votes ont parlé !

Inès, Naoil et Claude sont tous les trois en lice pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta, l'île des héros. À quelques heures de la diffusion de l'ultime épisode du jeu, le public a déjà désigné l'élu. Du moins, sur Twitter. En effet, la rédaction de Purepeople.com a sondé ses quelque 60 000 followers sur l'issue de l'aventure. Sans surprise, Claude a été sacré vainqueur... et de loin !

Ce vendredi 5 juin 2020, à 13h, 173 abonnés ont participé au sondage. 78,6% d'entre eux ont voté pour Claude, 16,2% pour Naoil et enfin 5,2% pour Inès. Un résultat sans réelle surprise, finalement. Il faut dire que, depuis le début de Koh-Lanta, Claude est très apprécié sur les réseaux sociaux. Il est considéré comme l'aventurier avec un grand A, tant sur les épreuves que sur le camp. Complet, le héros cumule seize victoires individuelles, un record, en trois participations. Mais ce n'est pas tout, il a également ce petit truc qui manque peut-être à un Téheiura : le côté stratégique qui permet d'avancer dans le jeu.

Lorsqu'il a quitté l'île des héros et intégré l'équipe rouge, Claude était, avec Teheiura et Jessica, en minorité. Grâce à ses talents, il a su se faire une place jusqu'à la réunification, moment où il s'est ouvertement retourné contre son ancienne équipe. Avec ses alliés du début, Claude a oeuvré du mieux qu'il pouvait pour avancer. Et après les départs de Teheiura et Jessica, causés par la trahison de Régis à deux reprises, il s'est retrouvé seul contre tous. Ce qui ne l'a pas empêché de briller sur les épreuves. C'est ainsi qu'au dernier conseil, ce chauffeur de maître était intouchable : en plus du totem gagné lors de l'épreuve d'immunité, il possédait un collier cédé par son ami Teheiura et un double vote ! Enfin, à l'orientation, Claude s'est montré plus que performant, allant jusqu'à guider ses camarades... L'aventurier par excellence !

Après ses deux participations en 2010 puis en 2012, où il a à chaque fois été finaliste, Claude gagnera-t-il enfin le titre de grand gagnant ? Rendez-vous dès 21h05 ce vendredi 5 juin 2020 sur TF1 afin de suivre la finale de Koh-Lanta, l'île des héros.