Claude Lellouch vend son manoir en Normandie pour une somme à sept chiffres, un beau pactole à venir

Comme l'a révélé Le Parisien samedi 7 janvier 2023, Claude Lelouch vient de mettre en vente le manoir de Tourgéville (Calvados), qu'il avait fait construire en 2010. Une maison de 635 m², qui dispose notamment d'un terrain de quatre hectares et d'un golf privé, que le compagnon de la romancière Valérie Perrin espère vendre pour la coquette somme de 7,5 millions d'euros. Un joli pactole, qui lui serait bien utile pour produire son 51e film, La Folie des Sentiments, dont le tournage est d'ores et déjà programmé au cours de l'été prochain et la sortie en salles en 2024.

Cette incroyable bâtisse lui a plus souvent servi de décor pour ses longs-métrages que de lieu de résidence. "On a tourné dedans plusieurs scènes du film Les plus belles années d'une vie, avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, mais aussi des passages de Chacun sa vie. C'est un décor que j'avais construit pour plusieurs longs-métrages et pour en préparer un autre, je vais le vendre", avait-il notamment expliqué pour France Bleu Normandie, lors d'une interview accordée le 20 décembre dernier.