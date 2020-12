Claudine, Aline, Alicia et Johnny (L'amour est dans le pré) en couple ? Le bilan des prétendants

L'amour est dans le pré 2020, c'est presque terminé. Lundi 7 décembre, M6 a diffusé la première partie du bilan. L'occasion de prendre des nouvelles du couple formé par Jérôme et Lucile, d'Eric l'Auvergnat ou de Laura et Benoît. Nos confrères du Parisien se sont quant à eux intéressés à certains prétendants de cette passionnante saison.

Les agriculteurs ne sont pas les seuls à recevoir des courriers. Certains prétendant(e)s éconduit(e)s ont le droit à une seconde chance en recevant des lettres d'admirateurs. "En ce moment, je gère à 50 à 70 mails par jour", a expliqué Anne Thomas, membre de la production. Celui qui a sans doute le plus de succès est Johnny (31 ans), qui était venu séduire Mathieu dans L'amour est dans le pré 2020. Le professeur a reçu environ 200 lettres, on imagine donc qu'il trouvera son bonheur. Alicia, prétendante malheureuse de Jérôme, a aussi reçu du courrier. On ne sait pas encore si un homme lui a tapé dans l'oeil mais ce qui est certain, c'est qu'Aline pourrait bientôt annoncer une bonne nouvelle.

La belle éducatrice sportive qui n'a pas su séduire Paul-Henri a été "étonnée d'avoir touché autant d'hommes". Et l'un d'eux pourrait bien obtenir ses faveurs. "C'est un sportif. Il m'a dit qu'il aimerait prendre soin de moi. Ça me rend un peu rêveuse... Je me retrouve à la place de Paul-Henri. Je réalise que ce n'est pas facile de choisir. J'ai peur de faire du mal", a confié la jeune femme de 36 ans.

Claudine, l'unique prétendante d'Eric le chevrier pourrait aussi prochainement se mettre en couple. Elle a reçu plusieurs missives, mais deux ont davantage attiré son attention. "Elle est en discussion avec deux hommes", a confié Anne Thomas au Parisien. Un bonheur pour celle qui a été blessée par l'agriculteur maladroit.