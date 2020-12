Eric (L'amour est dans le pré 2020) toujours en couple avec Sylvie ? Son vrai bilan

Surprise lors de la première partie du bilan de L'amour est dans le pré 2020 diffusée sur M6, le 7 décembre. C'est non pas accompagné de sa dernière prétendante Nathalie qu'Eric l'Auvergnat est venu au bilan mais en compagnie de Sylvie (55 ans), l'une de ses premières prétendantes. La fonctionnaire de mairie et l'agriculteur sont-ils toujours en couple depuis ?

Face à Karine Le Marchand, Eric l'Auvergnat et Sylvie ont expliqué qu'ils s'étaient revus peu de temps avant le tournage du bilan, car ils avaient une impression d'inachevé. Tous deux ont pris la décision de vivre une relation et étaient donc aux anges. Malgré tout, ils se sont montrés très prudents en expliquant qu'ils souhaitaient avancer doucement, mais sûrement.

Aujourd'hui, Eric et Sylvie ne sont malheureusement plus en couple comme l'ont dévoilé nos confrères de Télé Loisirs. "Ça n'a finalement pas marché entre nous. Lorsqu'elle est partie de chez moi après le bilan, j'étais un peu déçu. Je l'avais sentie très distante avec moi, malgré l'absence des caméras. Sylvie était toujours dans la retenue, peut-être à cause de ses histoires sentimentales du passé qui lui avait laissé quelques traces. Mais tout cela m'a laissé interrogatif", a confié l'agriculteur. Pour autant, ils ne sont pas en froid. Il assure qu'ils sont en "très bons termes" et qu'ils se téléphonent de temps à autre. "C'est une personne charmante et nous nous reverrons avec plaisir" a-t-il conclu.

Rappelons que cela faisait une trentaine d'années qu'Eric l'Auvergnat n'avait pas connu une histoire d'amour. L'amour est dans le pré 2020 était donc un peu l'émission de la dernière chance pour l'éleveur de vaches laitières de 57 ans. A l'issue du speed-dating, il avait convié Sylvie et Cathy à la ferme. A force de voir l'agriculteur hésiter, la première prétendante lui avait annoncé son souhait de quitter l'aventure. Comme si cela ne suffisait pas, la deuxième lui avait annoncé qu'il n'y avait rien de plus que des sentiments amicaux de son côté. Un double coup de massue pour l'Auvergnat qui s'est retrouvé seul et le coeur brisé. Fort heureusement, Karine Le Marchand lui a réservé une belle surprise. Une factrice de 58 ans prénommée Nathalie lui a écrit un peu en retard mais, comme elle correspondait à ses critères, elle lui a été présentée. Peu avant son départ, les deux candidats ont officialisé leur couple et se sont promis de se revoir. Une idylle qui n'a pas duré.