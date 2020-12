Eric l'Auvergnat (L'amour est dans le pré 2020) : retour surprise d'une de ses prétendantes

A l'issue du speed-dating, Eric avait convié Sylvie (55 ans), une fonctionnaire de mairie et Cathy (47 ans), agent d'entretien dans un lycée, à la ferme. A force de voir l'agriculteur hésiter, la première prétendante lui a annoncé son souhait de quitter l'aventure. Comme si cela ne suffisait pas, la deuxième lui a expliqué qu'il n'y avait rien de plus que des sentiments amicaux de son côté. Un double coup de massue pour l'Auvergnat qui s'est retrouvé seul et le coeur brisé. Fort heureusement, Karine Le Marchand lui a réservé une belle surprise. Une factrice de 58 ans prénommée Nathalie lui a écrit un peu en retard mais, comme elle correspondait à ses critères, elle lui a été présentée. Peu avant son départ, les deux candidats ont officialisé leur couple par de petits bisous et se sont promis de se revoir.

Lors du bilan, Eric explique que la vie à la ferme s'est bien passée, le feeling était présent et Nathalie avait bon espoir que leur histoire tienne le coup. Pourtant, c'est bien seul que l'agriculteur s'est présenté face à Karine Le Marchand. Il reconnaît alors qu'il lui était impossible d'oublier Sylvie, ne laissant aucune chance à Nathalie. "Dans ma tête c'était fini, c'était pas ça", a-t-il déclaré. Il a alors pris la décision contre toute attente de recontacter Sylvie, espérant raviver la flamme. Cette dernière a accepté de revenir chez lui quelques jours avant le bilan et surprise... elle est là ! "J'ai trouvé chaussure à mon pied, le prince charmant vient de se réveiller", annonce-t-il. Et là, la bourde.... Il demande à Sylvie de le rejoindre en l'appelant Cathy ! Heureusement pour lui, elle n'est pas susceptible. "Qu'est-ce qu'il me fait rire", estime-t-elle d'ailleurs.



Plus sérieusement, la fonctionnaire de mairie pensait elle aussi que leur histoire était inachevée et c'est sans hésiter qu'elle a voulu lui redonner une chance. "Je suis revenue le voir et c'était beaucoup plus facile". Toutefois, ils n'osent pas dire qu'ils sont encore en couple mais plutôt "en observation". "Je veux un homme qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi..", confie-t-elle assurant bien vouloir lui apprendre à devenir celui dont elle rêve. Elle se projette même dans une vie à la ferme à ses côtés sans être prête à se dire "amoureuse". Le duo continue donc de s'apprivoiser en espérant qu'avec le temps leur amour se consolide.