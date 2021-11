Clémence Botino "dévastée" : sa participation à Miss Univers en danger ?

Nouvelle difficile à avaler pour Clémence Botino. Miss France 2020 a été testée positive à la Covid-19, peu après son entrée sur le sol israélien, où elle s'est rendue pour le concours Miss Univers. C'est sur son compte Instagram que la jeune femme de 24 ans a fait part de son immense désarroi. Très triste, elle s'est confiée dans un très long message sur son coup de mou. "A l'heure où j'écris, ça va un peu mieux. Mais j'ai été dévastée parce que c'est trop. Je suis quelqu'un de positive, déterminée, je travaille très dur et je me donne corps et âme. Les deux dernières années ont été jonchées d'épreuves mais celle-ci est rude", a révélé la reine de beauté qui fait certainement référence à la pandémie mais aussi à l'incendie qui a ravagé son immeuble.

La Guadeloupéenne, qui en a apparemment gros sur le coeur, s'est livrée à ses abonnés. Loin de chez elle et de ses repères, elle explique qu'elle a pu compter sur le soutien de ses proches pour la consoler par téléphone. "Je suis très fatiguée, j'ai perdu le goût et l'odorat. Tout était en règle : mes vaccins, mes tests... Mais la vie est imprévisible", a déploré Clémence Botino, qui doit rester 10 jours en isolement avant de repasser un test qui déterminera si elle pourra ou non concourir le 12 décembre à Eilat.

Mais Sylvie Tellier ne s'est pas montrée des plus rassurantes à la suite de cette annonce, confirmant que "le début de l'aventure est perturbé" pour Clémence Botino et que celle-ci a bel et bien "des symptômes" malgré sa vaccination contre la Covid-19. "C'est juste la faute à pas de chance... On va juste croiser les doigts pour qu'elle puisse réintégrer la compétition", a-t-elle conclu en story Instagram.