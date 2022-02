Clémence Castel bouleversée par la mort d'un membre de sa famille : sa triste annonce

Clémence Castel n'a pas le coeur à rire ces derniers temps. L'ancienne candidate de Koh-Lanta a en effet annoncé une bien triste nouvelle en story Instagram, le 3 février 2022, afin d'expliquer son absence des réseaux sociaux.

Clémence Castel était peu présente sur Instagram ces derniers temps et pour cause, elle a perdu un être cher. Son grand-père est mort comme elle l'a annoncé hier soir sur Instagram. "Pas très présente par ici ces derniers jours. Mon grand-père est décédé il y a quelques jours et j'ai ressenti le besoin de passer du temps et de me consacrer à ma famille. Prenez soin de vous", a-t-elle écrit. La compagne de Marie a ensuite précisé qu'elle revenait en Normandie "en mode récupération après de courtes nuits". Nul doute qu'elle pourra compter sur le soutien de ses abonnés en cette triste période.

C'est la première fois que Clémence Castel s'exprime sur cette épreuve. Mais avant elle, son ancien compagnon Mathieu Johann avait fait part de la nouvelle, sur son fil d'actualité Instagram. Pour ce faire, il avait partagé une photo de ses fils Louis et Marin aux côtés de leur arrière grand-père en train de leur lire une histoire. "Il leur avait lu ce soir-là Histoire du chien de Brisquet. Il ne leur lira plus. Le coeur de leur arrière grand-père s'est arrêté de battre. Louis et Marin sont tristes et moi avec. Nos sorties autour du Lac des Montagnès, la Dépêche du petit matin, la politique, l'économie qui va et vient, le cuir, Mazamet et sa grande époque... C'est un peu de nos souvenirs qui s'envolent avec lui. Merci à ce super GP et à ce super monsieur avec lequel j'ai tant aimé bavarder. Pensées pour sa Nadette qu'il surveillera caché derrière les nuages, et à Odile qu'il aimait tellement sans jamais le dire. A ses petits enfants qu'il regardait fièrement. A ses arrières petits enfants qu'il aimait follement. A toute sa famille et à ceux qui l'aimaient", pouvait-on lire en légende.

Toutes nos condoléances à Clémence Castel et ses proches.