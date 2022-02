Diaporama Clémence Castel bouleversée par la mort d'un membre de sa famille : sa triste annonce

Exclusif - Clémence Castel (Koh-Lanta 2005 et 2018) lors de l'émission "Le Show de Luxe" sur la Radio Voltage à Paris , France, le 8 avril 2019. © Philippe Baldini/Bestimage

Exclusif - Clémence Castel (Koh-Lanta 2005 et 2018) lors de l'émission "Le Show de Luxe" sur la Radio Voltage à Paris , France, le 8 avril 2019. © Philippe Baldini/Bestimage

Exclusif - Clémence Castel (Koh-Lanta 2005 et 2018) lors de l'émission "Le Show de Luxe" sur la Radio Voltage à Paris , France, le 8 avril 2019. © Philippe Baldini/Bestimage

Clémence Castel (Koh-Lanta) et son ex-compagnon Mathieu Johann, également père de ses fils.

15 / 15

Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.