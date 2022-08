Clémence Lassalas (Demain nous appartient) dénonce l'attitude "pas très respectueuse" de certains fans

Il y a quelques mois, alors qu'elle répondait à une interview Purepeople, Clémence Lassalas assurait que certains fans de Demain nous appartient étaient réticent à l'idée de lui parler, ou qu'ils le faisaient sans trop la regarder dans les yeux. Maintenant que Charlie est plus douce à l'écran, les téléspectateurs semblent plus avenants... mais pas très informés. "C'est comme si tu bossais chez McDonald's et que tu faisais la mascotte de Ronald McDonald's pour les anniversaires et que je te disais : 'Hey, salut Ronald, on peut faire une photo ?' Si ça trouve, tu ne t'appelles pas Ronald. Ça serait un comble si tu t'appelles Ronald et que tu te déguises en Ronald McDonald's. Bref, vous m'avez comprise. Apprenez nos prénoms. En général, cela fait plus plaisir et cela donne envie de discuter avec vous." A bons entendeurs...