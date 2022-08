Clémence : Que devient la petite protégée de Johnny Hallyday, 21 ans après leur sublime duo ? (EXCLU)

Comment est-ce que tu t'étais retrouvée face à Johnny Hallyday pour On a tous besoin d'amour ?

Mon père, Saint-Preux, a composé la chanson. On ne savait pas pour qui elle était destinée. Moi j'avais dix ou onze ans et je disais que je voulais être chanteuse. Il préférait qu'on attende que je sois grande, pour être sûr que ça ne soit pas un désir de petite fille. Mais je lui ai cassé la tête, alors il m'a laissée venir au studio pour enregistrer une maquette. Pour me faire plaisir. Puis il m'a écouté, il m'a regardé et il m'a dit : "Ok, je te prends au sérieux maintenant." La maquette a traîné et quand Johnny l'a entendue, il a demandé qui était la petite fille qui chantait. Il voulait faire le duo avec moi.

Quel souvenir gardes-tu de cette époque ?

Quand tu as 12 ans, que tu veux devenir chanteuse et que Johnny te choisis, tu commences la vie en te disant que tout est possible. J'étais très sûre de moi à l'époque, j'avais beaucoup d'aplomb, donc je n'ai pas ressenti de gêne. Le tournage du clip s'était hyper bien passé, il était adorable. On a beaucoup rigolé, c'était comme si on s'était toujours connu.

Tu avais gardé contact avec Johnny ?

Bien sûr ! On s'est revu plein de fois. J'étais jeune donc on ne s'écrivait pas directement mais on s'est recroisé lors de plusieurs occasions.