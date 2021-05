Clément (Mariés au premier regard 2021) sosie d'un acteur d'une célèbre série, la preuve en photo

Clément (34 ans), responsable commercial, a été révélé au grand public dans Mariés au premier regard 2021 (M6). Le candidat était compatible à 82% avec Laura (33 ans), kinésithérapeute et ostéopathe. Et son visage vous a peut-être rappelé celui d'un acteur d'une série qui cartonne actuellement sur une plate-forme de vidéos bien connue.

Le week-end du 8 mai, Clément s'est rendu chez l'un de ses amis de l'émission : Alain. Les deux participants ont partagé quelques photos ou vidéos de leurs retrouvailles. Et l'une des publications de l'époux de Cécile a attiré l'attention de ses abonnés.

Le 7 mai, l'homme de 41 ans qui est à la tête d'un salon de coiffure-barbier a dévoilé un montage amusant en story. A gauche, on peut voir le candidat de Mariés au premier regard 2021 et à droite l'acteur Alejandro Nones, qui interprète Rodolfo dans la série Qui a tué Sara ? Et force est de constater que tous deux se ressemblent. Amusé, Alain a précisé que Clément était la version sans filtre et l'acteur vénézuélien de 45 ans la version avec filtre.

Dans Qui a tué Sara ?, le personnage Rodolfo n'a pas vraiment de chance en amour. On espère donc pour Clément qu'il ne connaitra pas le même sort. Ce lundi 10 mai, les téléspectateurs découvriront si Laura et lui souhaitent rester mariés. Et le suspense est à son comble ! Si lors de leur mariage, tous deux ont eu un coup de foudre, la belle brune a commencé à avoir quelques angoisses lors de la lune de miel. Elle craignait, comme lors de ses précédentes relations, de souffrir et a fait part de son ressenti à son mari. Un gros malaise s'est donc instauré entre eux. Reste à savoir si malgré tout, elle était prête à avancer avec son époux.