Clémentine Sarlat séparée de son mari : ses astuces pour se "sortir de cette période difficile"

Au début du mois de novembre dernier, Clémentine Sarlat se saisissait de ses réseaux sociaux pour annoncer sa rupture avec Clément Marienval, avec qui elle était mariée depuis un an seulement. L'ancien rugbyman et la journaliste formaient néanmoins un couple depuis huit longues années et, ensemble, ils ont accueilli trois petites filles : Ella (5 ans), Jasmine (2 ans) et June, née en février 2022.

Depuis cette annonce surprise, Clémentine Sarlat semble trouver du réconfort avec son podcast La Matrescence, basé sur la parentalité et l'univers du postpartum. Mais, désireuse d'être la plus honnête possible avec sa communauté, la jolie blonde y évoque également ces derniers temps sa nouvelle vie en tant que mère célibataire suite à sa séparation avec Clément Marienval. Ce vendredi 16 décembre justement, elle a partagé un nouvel épisode "un peu spécial" de son rendez-vous où elle livre "les 5 petites astuces qu'(elle) a mis en place au quotidien pour arriver à se sortir d'une période difficile". "J'ai toujours trouvé que les conseils en développement personnels étaient top mais manquaient toujours de justesse par rapport à nos vies de parents. Clairement, je ne suis pas capable de me lever une heure plus tôt pour méditer ou faire du sport, mais je trouve d'autres moments pour le faire et je vous en parle dans cet épisode assez personnel", a-t-elle expliqué en guise d'introduction.

Des dernières semaines "particulièrement intenses émotionnellement"

Ainsi, pour Clémentine Sarlat, ce qui lui permet de "sortir la tête de l'eau" consiste à : reprendre le sport à fond, pour contrer "ces dernières semaines qui ont été particulièrement intenses émotionnellement", "se reconnecter à soi-même en sortant de sa zone de confort" (c'est pourquoi elle avait par exemple décidé de se lancer le défi fou de se baigner dans un lac gelé lors de son voyage aux États-Unis), "marcher, marcher et encore marcher dans la nature et apprendre à méditer autrement", "écrire dans un journal, avec un rituel le soir, des bougies et un feu de cheminé" et "écouter des podcasts et lire des livres sur sa problématique du moment. Un vrai travail sur soi".