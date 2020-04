Clo (Koh-Lanta) "son sort scellé" avec Manon : entre elles, c'est l'amour fou

Le sort des deux amoureuses est donc scellé comme l'écrit la jeune femme. Cela signifie-t-il que Clo estime avoir trouvé la femme de sa vie, celle avec qui elle pourrait se pacser ou se marier ? Pourquoi pas...

Si la candidate de Koh-Lanta a officialisé son couple en septembre 2019, cela fait en réalité cinq ans que Clo et Manon se connaissent. "Ça s'est fait très rapidement après la finale de Koh-Lanta lors de laquelle j'ai fait mon coming out en direct. Après ce soir-là, mon compte Instagram a été envahi de messages. J'avais fait un gros tri parmi tous ces messages. Parmi eux il y avait celui de Manon que je connaissais déjà. Je l'ai tout de suite reconnue. En fait, on a parlé ensemble il y a cinq ans sur Facebook. À l'époque, on échangeait car on avait une amie en commun. Je l'avais aperçue sur des snap de cette amie-là. Manon me plaisait et je le lui avais dit. On avait juste discuté ensemble, mais on ne s'est jamais vues. Au final, elle a regardé toute la saison de Koh-Lanta sans me reconnaître", nous avait déjà confié Clo.