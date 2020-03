Clo (Koh-Lanta) confinée avec sa compagne : "Ça renforce notre couple" (EXCLU)

Clo, finaliste de Koh-Lanta 2019 est, comme tous les Français, confinée chez elle à cause du coronavirus. L'aventurière qui a vécu de longs jours sur une île déserte est aujourd'hui "enfermée" avec sa moitié, Manon. Un quotidien qui lui réussit plutôt bien. Pour Purepeople.com, la sportive a raconté à quoi ressemblait leur confinement et comment elle faisait pour tuer le temps et ne pas grossir.

Comment vivez-vous cette période particulière ?

Pour le moment je la vis plutôt bien. Je me sens plus relaxe, je cogite moins, je suis plus dans le moment présent.

Comment occupez-vous vos journées ?

Mes journées sont rythmées à base de jeux de société, de sport, de cuisine, de ménage et de séries TV !

Que craignez-vous le plus ?

Ce que je crains le plus à ce jour, c'est que ma mère attrape le virus et soit malade.

Quand avez-vous pris conscience de la gravité de la situation ?

Jeudi 12 mars, dans la journée, avant le discours du Président. J'ai appelé ma copine et je lui ai dit "ce soir, on va boire notre dernier verre en terrasse, avant de se mettre en mode fin du monde." J'ai bien sûr tout de suite respecté les consignes du gouvernement sur le confinement. Et je trouve dommage qu'encore aujourd'hui, certains doutent du sérieux de ce qui nous arrive à tous.

Vous avez prévu des provisions assez tôt ?

J'ai fait mes dernières courses le lundi 16 mars, avant que le président nous annonce le confinement. J'ai fait de grosses courses, utiles, et je n'y suis pas encore retournée depuis. On avait environ 24 rouleaux de papier toilette au début du confinement et cinq paquets de pâtes pour deux.

Que pensez-vous de ceux qui ont fui à cause du confinement ?

Ce qui m'a le plus fait halluciner, c'est lorsque j'ai vu les bouchons de voitures pour se rendre à l'île de Ré. Je croyais qu'on était le 15 août. C'est de l'inconscience totale, je plains le personnel soignant en général, et encore plus celui qui va devoir payer les frais de ce mouvement de foule dans cette région.

Faites-vous du sport ?

Oui, je fais beaucoup de vélo. J'ai un vélo d'appartement, il me sauve ! Sans ça, j'aurais beaucoup de mal à me dépenser autant que j'en ai besoin, et surtout à garder la forme.

Vous en profitez pour cuisiner des petits plats ?

Je continue de cuisiner pour ma copine, mais ça, c'est pas nouveau !

Conseil nutrition ? Peur de prendre du poids ?

Je prends actuellement des compléments alimentaires (spiruline et vitamines C, Zinc). C'est important de maintenir un équilibre alimentaire, notamment manger fruits et légumes quotidiennement. Oui j'ai peur de prendre du poids, mais j'essaie de faire attention et surtout de faire du vélo d'appart régulièrement. Donc ça devrait aller !

Comment vivez-vous ce confinement à deux ?

Manon et moi le vivons bien ! Bizarrement, on se fâche moins que d'habitude, alors qu'on est 24h/24 ensemble ! On rigole beaucoup, je crois même que ça renforce notre couple. Je n'ai donc pas peur pour mon couple, mais pour d'autres, je pense que ça peut être déclencheur de rupture. On verra ça dans quelques semaines...

Comment tuez-vous le temps ?

Je m'étonne à discuter avec plus de gens que d'habitude sur internet. Je fais des apéros/visio en famille ou entre amis. Je ne vais pas vous mentir, j'attends l'heure de l'apéro toute la journée ! (rires). J'ai aussi regardé la nouvelle saison de la série The L Word, Génération Q, c'est une série lesbienne que j'adore. Et là, je viens de terminer la série Intimidation, qui est pleine de suspense, j'ai bien accroché.

Avec quel people ne pourriez-vous jamais être en confinement ?

Dylan Thiry (suite à la polémique concernant le placement produit de la marque 21Pods)

Avec quel people auriez-vous adoré être en confinement ?

Personne, ma copine vaut tous les people du monde !

Plutôt jogging toute la journée ou faut pas déconner on s'apprête quand même ?

Jogging toute la journée !

Combien de jours encore avant d'avoir envie de commettre un meurtre ?

J'ai fait Koh-Lanta, je peux encore tenir longtemps, mais la nature est ce qui me manque le plus.

Première chose que vous allez faire en sortant ?

Prendre un verre en terrasse au soleil.

