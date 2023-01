Clotilde Courau : Nostalgique d'un beau moment avec la défunte soeur de Charlotte Gainsbourg... le sosie de Jane Birkin

Une disparition toujours mystérieuse

Kate Barry est décédée après avoir chuté du cinquième étage de son immeuble parisien, le 11 décembre 2013. Suite à cet évènement, si emprunt de mystère, Charlotte Gainsbourg a préféré prendre son envol vers New York aux côtés de ses enfants, Alice, Ben et Jo Attal. Si Ben Attal est revenu à Paris, et que la petite Jo vit toujours à se côtés, Alice, elle, est restée à New York. La compagne d'Yvan Attal multiplie les pensées à sa soeur disparue. Notamment sur Instagram, où elle se prend parfois à partager quelques clichés nostalgiques. "Kate & me", avait-elle écrit en légende d'une superbe photo d'elles jeunes, et déjà inséparables.