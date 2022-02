Coeur de pirate, "cheveux gras" et en pyjama : elle se moque de son look de maman épuisée

La chanteuse canadienne Coeur de Pirate mène son bout de chemin loin de la vie d'artiste : C'est avec la panoplie complète de la nouvelle maman débordée que la jeune femme de 32 ans s'est affichée sur Instagram !

Béatrice Martin alias Coeur de Pirate est devenue maman pour la deuxième fois le 16 janvier dernier d'un petit Arlo. Elle élève, depuis ce second enfant avec son compagnon Marc Flynn. Mais tout ne semble pas si facile pour les deux amoureux. En effet, la jeune femme a partagé avec ses fans un selfie où elle se montre complètement épuisée par sa nouvelle vie de jeune maman. C'est sur le ton humoristique que la jeune chanteuse s'est adressée à ses fans en commentant la photo d'un "cheveux gras" et d'ajouter "le même pyjama" (voir diaporama).

Toujours sur le ton de l'humour, Coeur de Pirate n'a eu de cesse de partager son intimité et ses "galères" de jeune maman avec son public. Le 31 janvier dernier, elle avait par exemple confié avoir poussé la chansonnette au plein milieu de la nuit pour calmer son bébé : "Je ne sais pas pourquoi mais j'ai dû chanter le best of de Lady Gaga à 5 heures du matin sinon mon nouveau-né hurlait." De la même manière, elle s'était adressée aux personnels médicaux pour les remercier après l'accouchement : "On ne s'est pas lavés depuis 3 jours, je porte une couche pour adultes, tout va bien. (Blagues à part, un énorme merci au personnel de l'unité des naissances du CHUM, on a tellement bien été accompagnés, j'ai tellement aimé ma médecin, les infirmières, les préposés, bref, merci)."

Ce n'est pas la première expérience de la Canadienne avec les bébés puisqu'elle avait déjà donné naissance à une petite Romy en 2012, née d'une précédente union avec le tatoueur français Alex Peyrat. Aujourd'hui loin de la scène et des caméras, la chanteuse avait décidé d'interrompre sa tournée pour se consacrer à sa grossesse et aux premiers mois de son fils.