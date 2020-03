Colin Firth : Balade et câlin en bonne compagnie, 3 mois après son divorce

Trois mois après l'annonce-choc de son divorce, Colin Firth garde le sourire. Le 7 mars 2020, l'acteur britannique de 59 ans a été aperçu dans les rues de Londres, sans son alliance - et en bonne compagnie - au côté d'une mystérieuse jeune femme brune. Bien que le duo ait échangé une tendre accolade après avoir visité une exposition, rien de laisse pour autant présager le début d'une nouvelle idylle.

En décembre dernier, la star Bridget Jones avait choqué plus d'un fan en confirmant sa rupture avec la productrice italienne Livia (Giuggioli), après vingt-deux ans de mariage. "Colin et Livia Firth se sont séparés. Ils restent en bons termes et unis dans l'amour qu'ils portent à leurs enfants", avait alors commenté un représentant du couple au magazine People. Après leur rencontre sur le tournage de l'adaptation télévisée par la BBC du roman Nostromo, le couple s'était marié et avait fondé une famille en accueillant deux garçons : Luca, 18 ans, et Matteo, 16 ans. Colin Firth est également le père d'un premier garçon, William, né en 1990 de sa relation avec l'Américaine Meg Tilly.