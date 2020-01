Colin Firth et Livia : En plein divorce, le couple réuni en soirée

Le coeur n'est pas à la guerre. Bien que Colin Firth et Livia Giuggioli aient décidé de mettre fin à leur histoire d'amour après vingt-deux ans de mariage, il semblerait que leurs relations soient sereines. A tel point, même, que les deux ex ont passé le réveillon du Nouvel An ensemble ! Sur Instagram, la fondatrice d'Eco-Age a partagé une photographie de sa soirée, passée avec ses amis Massimo, Karen et Sarah... mais aussi avec celui avec qui elle est en instance de divorce. "Voilà comment on a terminé l'année et comment on a débuté la suivante, écrit-elle. Au revoir 2019, bonjour à cette nouvelle décennie."

Au moment de la séparation, leurs représentants expliquaient au magazine People que Colin Firth et Livia Giuggioli avaient décidé de "conserver une relation proche" et de "rester unis dans l'amour qu'ils portent à leurs enfants". Le couple, qui s'est uni aux yeux de la loi en 1997, est effectivement parent de deux garçons : Luca, 18 ans, et Matteo, 16 ans. Si la tribu tente de reste soudée, ce n'est pas faute d'avoir été fragilisée par le passé. Les sourires sur tapis rouges n'ont parfois été qu'une façade.