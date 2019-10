Conchita Wurst nue : elle dévoile ses (très belles) fesses sur Instagram

Elle ne cesse de renaître de ses cendres tel un divin phénix. A l'occasion de la sortie de son nouvel album Truth Over Magnitude, Conchita Wurst a de nouveau adopté un nouveau look pour une nouvelle vie. Et on peut dire que les perruques semblent être de l'histoire ancienne pour la drag queen autrichienne : sur les photographies postées récemment sur son compte Instagram, elle a complètement oublié les artifices qui l'avaient rendue célèbres lors de la 59e édition du concours de l'Eurovision. Complètement nue, dotée d'un corps ravageur, elle a opté pour un retour aux sources tout en simplicité, en cheveux courts, toujours ornée d'une barbe dont elle ne se passe plus.

Il y a eu des moqueries, des insultes quand j'étais ado

Le nom de cet album est loin de n'être qu'une ode aux phénomènes sismologiques. L'anagramme de Truth Over Magnitude est tout simplement T.O.M, très probablement tiré de la personne qui se camoufle derrière le personnage. Car sous l'épaisse couche de make up qu'il utilise pour se transformer, Thomas Neuwirth, 30 ans, a lui aussi besoin de s'exprimer. "Il y a eu des moqueries, des insultes quand j'étais ado, racontait-il en 2015 à Télé 7 Jours. Puis j'ai accepté le fait d'être gay, qu'il n'y avait rien de mal là-dedans, et les choses se sont améliorées. Il y a encore des personnes qui me jugent, notamment sur les réseaux sociaux. Mais, aujourd'hui, plus rien ne m'atteint. Il n'y a rien de bizarre dans ce que je suis. La liberté vient de la connaissance, les préjugés de l'ignorance. Si certains peuvent changer d'avis en le comprenant..."