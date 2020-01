Constance Dollé (Faites des gosses) : Un terrible drame a lancé sa carrière

Mercredi 8 janvier, France 2 lançait les deux premiers épisodes de sa nouvelle sérié événement, Faites des gosses. Une fiction à la fois comique et dramatique imaginée par la même production qui a créé Fais pas ci, fais pas ça. Au casting figurent notamment Fred Testot, Amelle Chahbi, Eva Darlan, Jonathan Lambert ainsi que Constance Dollé. Une nouvelle opportunité de s'illustrer sur le petit écran pour cette dernière qui a été récompensée d'un Molière en 2019 pour son rôle dans Girls and Boys.

Constance Dollé avait auparavant déjà fait les beaux jours de France 3 dans la série Un village français ainsi que sur Canal+ avec Les Revenants. Pourtant, rien ne la prédestinait à jouer la comédie un jour. En effet, avant de suivre les prestigieux cours Florent, la jolie brune a obtenu une maîtrise de philosophie. C'est au cours de son année de prépa qu'elle a un déclic, survenu de la plus triste des manières comme le révélait le Parisien en 2015 à l'occasion d'un portrait qui lui était consacré.

"Un drame l'amène au théâtre, le suicide de sa camarade d'hypokhâgne", rapportait un ami de la comédienne dans les colonnes du quotidien. C'est son petit copain de l'époque qui lui suggère alors de se lancer dans le théâtre "pour rebondir". Peu convaincue, Constance Dollé l'écoute, mais "elle est la seule à ne pas vouloir faire carrière". "J'étais là pour me réparer", confiera-t-elle plus tard. Finalement, elle va se trouver et décrochera rapidement ses premiers contrats. D'abord sur les planches donc, puis à la télé et enfin au cinéma. C'est Gérard Jugnot qui lui offre son premier grand rôle au côté de Gérard Depardieu et Catherine Frot dans Boudu en 2005. De cette perte tragique a donc découlé une véritable passion pour Constance Dollé.