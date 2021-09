Coralie Porrovecchio enceinte et malade depuis 5 ans : "Je dois me faire opérer"

Le 23 septembre 2021, Coralie Porrovecchio s'est confiée comme rarement sur une maladie dont elle est atteinte depuis cinq ans. Des révélations réalisées sur Snapchat et qui ont touché ses abonnés, qui parfois souffraient du même mal qu'elle.

L'ancienne candidate de Secret Story (saison 9, en 2015) fait, comme de nombreuses personnalités de télé-réalité, des placements de produits. Mais celui concernant une montre connectée était particulier. La jeune femme de 25 ans, qui est enceinte de son deuxième enfant, a en effet révélé qu'elle s'était tournée vers ce produit à cause d'un souci de santé. Elle est en effet atteinte de la maladie de Bouveret qui se manifeste pas des crises de tachycardie. "La montre je l'ai prise principalement pour l'aspect santé parce que je fais des crises de tachycardie et encore plus depuis que je suis enceinte. Et la montre me permet de faire un électrocardiogramme. Ca ne prévient pas la crise mais ça la suit, pour pouvoir l'envoyer au docteur. Il faut que je me fasse opérer mais là je ne peux pas comme je suis enceinte. Donc on surveille", a confié Coralie Porrovecchio.

La compagne de Boubacar Kamara a vite précisé qu'elle ne pouvait pas en mourir, mais qu'il valait mieux surveiller. "Je l'ai depuis cinq ans et j'ai dû faire quatre-cinq crises. Mais depuis que je suis enceinte, ça augmente l'intensité des crises. J'en ai déjà fait deux. Je suis hypocondriaque donc je peux camper devant un hôpital si on ne me dit pas ce que j'ai. J'ai dû faire un électrocardiogramme, une échographie du coeur et du dos. Sauf que mon coeur est totalement normal, il faut prendre les moments où je suis en crise. Mais je ne peux pas vivre avec un cardiologue 24h/24h", a poursuivi Coralie. Elle a ensuite précisé qu'une personne pouvait vivre avec cette maladie toute sa vie mais, qu'en vieillissant, les crises augmentaient. Elle a donc fait le choix de se faire opérer du coeur une fois le frère ou la soeur de Leeroy (1 an) né.