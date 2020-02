Coralie Porrovecchio enceinte : photo en lingerie elle affiche son baby bump

Voilà déjà quelques mois que Coralie Porrovecchio, découverte dans Secret Story (TF1) en 2015, vit sur un petit nuage. Après avoir gardé le secret sur sa grossesse, la belle a annoncé l'heureuse nouvelle à ses followers sur Instagram, le 13 février 2020. Depuis, la jeune femme ne cache plus son bonheur. Toujours sur Instagram, elle a même posté sa toute première photo de grossesse.

Le 16 février 2020, Coralie Porrovecchio a en effet publié une photo d'elle, tout sourire. Assise dans son lit, en lingerie blanche, son baby bump est plus apparent que jamais. Une petite nuisette rose pâle sur les épaules, la belle de 24 ans semble radieuse. "Personne ne peut imaginer la force de mon amour pour toi. Après tout, tu es le seul petit être à connaître le bruit de mon coeur à l'intérieur !", déclare la jeune femme en légende de sa publication.

En commentaires, plus de 600 abonnés se sont empressés de féliciter une fois de plus la future maman. Du côté des like, plus de 214 000 fans ont appuyé sur le célèbre petit coeur rouge.