Coralie Xhaard (Secret Story), bientôt le mariage : des fiançailles magiques pour Noël !

L'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, mais certains gardent tout de même de jolis souvenirs de ces mois passés. Il faut dire que durant cette période compliquée, de belles choses sont arrivées. Coralie Xhaard, révélée en 2010 lors de la quatrième saison de Secret Story, s'est fiancée à son amoureux !

C'est sur Instagram le 25 décembre 2020 que l'ancienne rousse devenue blonde a annoncé l'heureuse nouvelle. Coralie a partagé une photo d'elle et de son compagnon, un certain Vincent. Ce dernier tient la main de sa douce, ornée d'une superbe bague de fiançailles ! "I SAID YES !!!!! Merci mon amour pour ce moment magique pour Noël ! J'ai hâte de me marier avec toi. Joyeux Noël à tous", écrit la belle de 29 ans. C'est donc lors du réveillon que Vincent a fait sa demande à Coralie. Une jolie preuve d'amour pour clôturer l'année en beauté.