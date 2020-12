Stéphanie Clerbois enceinte et célibataire : sa relation compliquée avec Eric

Face aux nombreuses questions de ses fans concernant sa relation avec Eric, Stéphanie a ensuite pris la parole sur Snapchat pour donner quelques explications. "On a commencé à se revoir il y a quelque temps. J'ai gardé ça secret, je n'avais pas envie de l'étaler. Je voulais redonner une chance à mon couple avant de pouvoir en parler. À l'heure actuelle, nous ne sommes toujours pas officiellement ensemble, mais on se voit de plus en plus. On passe de plus en plus de temps ensemble, on prend le temps de faire les choses. On a un petit garçon, donc on n'a pas envie de précipiter les choses", avait notamment confié la future maman.

Malheureusement, la situation s'est une fois de plus dégradée. Stéphanie a annoncé une nouvelle rupture mi-septembre, en story Instagram : "Pour tous ceux et celles qui croiseront Éric, ne prenez plus la peine de m'écrire s'il vous plaît. Nous ne sommes plus ensemble, donc ce qu'il fait ne me regarde pas." Si elle n'a jamais donné la raison de leur énième séparation, la jeune femme a tenu à crier sa colère en octobre : "Cette fois était la bonne et je m'étais jurée de mettre tout mon coeur pour garder ce qui m'avait manqué le plus au monde: notre famille (qui en plus de ça était sur le point de s'agrandir avec bébé surprise que nous avions décidé de garder). J'ai pensé que tout ça était réciproque et j'ai tenu bon malgré de nombreuses fautes de ta part. Je n'en dirais pas plus sur le comment du pourquoi nos chemins ne se croiseront plus parce que malgré la déception actuelle et la colère que je peux éprouver pour cette personne il reste le père de mes enfants et je ne cracherai pas sur l'homme que j'ai aimé. Il est juste temps de tourner la page et d'être honnête avec vous sur ma situation actuelle que j'avais du mal à accepter encore jusqu'à aujourd'hui."