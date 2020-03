Coronavirus : Michel Boujenah lui a "tordu le cou" mais reste "très surveillé"

C'est un battant ! Michel Boujenah, qui révélait être atteint du coronavirus le 27 mars dernier, a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé. Le lundi 30 mars 2020, l'humoriste était invité, depuis son domicile, dans l'émission confinée d'Arthur Show must go home – diffusée sur les réseaux sociaux. "Je l'ai attrapé et je l'ai niqué le con de sa mère, relatait-il alors sobrement. Ça veut dire que je l'ai attrapé, je lui ai tordu le cou, je l'ai fracassé contre le mur mais à un moment donné, comme je l'ai dit, j'étais vraiment miratata (sic)." Depuis dix jours, il lutte sans merci contre le Covid-19, la fatigue extrême qui l'accompagne, mais semble désormais sur la voie de la guérison. Croisons les doigts !

Le moment le plus compliqué est derrière lui. Le pic de la maladie appartenant au passé, c'est avec une énergie vive que Michel Boujenah a détaillé la fin progressive des symptômes qui le tiraillaient. "Je suis très surveillé évidemment mais tout va bien, à part que je me mets à bégayer régulièrement et que je vois des filles toutes nues passer tout le temps devant moi", a-t-il plaisanté pour conclure. Un peu plus tôt dans le mois, victime du coronavirus, le comédien de 67 ans racontait qu'il souffrait de fièvre et de courbatures terribles : "Comme si j'avais pris des coups de poing, précisait-il. C'est incroyable."