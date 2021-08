Coumba (Koh-Lanta) devenue mère malgré elle : sa vie bouleversée par un drame...

Avec ses trois participations, elle a marqué l'histoire de Koh-Lanta. Coumba Baradji a été membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l'orientation du Choc des héros en 2010 ainsi que de La Revanche des héros en 2012. Elle fait son retour tant attendu dans l'édition All Stars Koh-Lanta, La Légende à l'occasion des 20 ans du jeu de TF1. Et elle sera sans nul doute encouragée à distance par ses proches.

Coumba Baradji vient d'une grande famille soudée... et marquée par un drame. En 2006, elle a été confrontée à une terrible épreuve, celle de la mort de sa chère maman. C'était un 19 août. En 2019, sur son compte Facebook, la sportive rendait hommage à sa mère disparue. "Ce 19 août 2006, il y a 14 ans jour pour jour, Dieu t'a rappelée à lui. Seigneur, pardonne-lui et accorde lui ta miséricorde car c'était une femme d'une bonté incommensurable. Maman, tu nous manques et tu es tous les jours dans nos coeurs et dans nos pensées", écrivait-elle alors en légende de plusieurs photos de famille où apparaît sa défunte mère au visage lumineux et notamment en habit traditionnel.