Coumba (Koh-Lanta) en couple ? Elle dévoile une photo qui fait beaucoup réagir

On connaît Coumba la guerrière, beaucoup moins Coumba l'amoureuse. Coumba Baradji qui a participé à la saison 5 de Koh-Lanta en 2005, au Choc des héros en 2010 à La Revanche des héros en 2012 et à présent à l'édition All Stars 2021 (Koh-Lanta, La Légende) n'est apparemment plus un coeur à prendre.

La coach sportive a pris la pose mardi 21 septembre 2021 sur Instagram. Elle qui y partage d'habitude ses astuces et ses exploits a souhaité montrer son côté tendre. Elle a donc posté un selfie d'elle tout sourire et où se trouve un homme qui se tient très très près d'elle. Il est contre son dos, son visage est en partie caché par celui de Coumba et la pose du duo laisse à penser qu'ils sont plus proches que des collègues de bureau. La légende, elle, se veut assez mystérieuse : "Je ne ferai pas semblant d'être ce que je ne suis pas pour plaire, d'ailleurs je ne sais pas faire... lol. Bonne semaine à tous #coumbattitude #coachdevie #coaching #laviecestunchoix #love #paix #peace #paixinterieure", a-t-elle écrit.