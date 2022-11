Coupe du monde au Qatar : Christophe Dechavanne fait une belle bourde, les internautes le reprennent de volée !

La Coupe du monde est dans toutes les têtes en ce moment et ce n'est pas les prestations très convaincantes de l'équipe de France qui vont ralentir le phénomène. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, les meilleures équipes de la planète se sont données rendez-vous au Qatar pour participer à la plus prestigieuse compétition de football au monde. Un rendez-vous forcément important pour l'équipe de Didier Deschamps, championne du monde en titre et qui vient donc remettre sa couronne en jeu cette année. La préparation a été particulièrement chaotique pour les Bleus, qui ont dû faire face à de nombreuses défections de la part de joueurs majeurs.

Il y a plusieurs semaines de cela, on a appris avec déception les forfaits des deux tauliers du milieu de terrain de 2018, N'Golo Kanté et Paul Pogba. Si cela ne suffisait pas, le gardien Mike Maignan et le défenseur Presnel Kimpembe ont eux aussi jeté l'éponge. À quelques jours de l'entrée en lice des tricolores, c'est le tout récent Ballon d'Or Karim Benzema qui a déclaré forfait, avant que Lucas Hernandez ne se blesse très gravement lors du premier match. Malgré tout, les Bleus ont réussi un début de Mondial de très haut niveau avec deux victoires pleines de maîtrise face à l'Australie et au Danemark. Des matchs qu'a suivi avec attention l'animateur Christophe Dechavanne, forcément obligé de se tenir au courant de l'actualité, lui qui vient d'intégrer la nouvelle émission de France 2, Quelle époque !

Il confond la capitale du Sénégal... et le pays hôte !

Après la belle victoire de samedi, l'homme de télévision de 64 ans a tenu à féliciter un joueur en particulier. "Il est décidément très bon, il devrait faire une carrière ce Kylian Mbappé. Fin de la malédiction pour les détenteurs de la coupe, bra-vo l'équipe de France . Ça fait vibrer les mômes ! Même si ça se passe à Dakar et qu'il y a controverse", écrit-il. Une grosse erreur puisqu'il a confondu le pays hôte avec la capitale du Sénégal. Une bourde que n'ont pas laissé passer ses abonnés. "Ça fait vibrer... pas que les mômes... me semble t-il", "Qatar, pas Dakar !!", ou encore "Qatar cher Christophe", les internautes ne l'ont pas loupé !