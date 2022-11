Coupe du monde au Qatar : une star rend un vibrant hommage à sa fille, décédée à seulement 9 ans

C'est une histoire absolument déchirante et bien qu'il soit pris par la compétition et l'importance de la Coupe du monde, l'un des entraîneurs les plus respectés de la planète a pris le temps de rendre un bel hommage à sa fille. Si la France fait partie des nations favorites à la victoire finale, il y a d'autres sélections européennes qui pourraient prétendre à la victoire finale et parmi celles-ci on trouve l'Espagne. Si nos voisins n'ont peut-être plus la génération dorée des années 2010 avec des Sergio Ramos, Gérard Piqué ou encore Andres Iniesta, il n'en reste pas moins que le jeu inspiré de celui du FC Barcelone est toujours bien présent.

Cette qualité de jeu, on l'a doit à un seul homme, Luis Enrique. L'ancien entraîneur du club catalan a réussi à imposer sa philosophie de jeu à toute l'équipe et aujourd'hui, ils sont en position idéale pour se qualifier après une belle victoire face au Costa Rica et un match nul face à l'Allemagne. Si le moral est au beau fixe pour l'équipe espagnol, l'entraîneur de 52 ans a vécu un week-end assez particulier puisque c'était l'anniversaire de sa fille, Xana. Malheureusement, c'est un anniversaire à titre posthume puisque la petite fille a été emportée en août 2019 des suites d'un cancer. "Notre fille Xana est morte cet après-midi à l'âge de 9 ans, après avoir lutté pendant cinq mois intenses contre un ostéosarcome [un cancer des os particulièrement agressif, NDLR]. Tu nous manqueras beaucoup, mais nous penserons à toi chaque jour de nos vies", écrivait l'entraîneur à l'époque pour annoncer la terrible nouvelle.

Ma fille Xana aurait fêté ses 13 ans. Mon amour, où que tu sois, je t'aime

Ce week-end, pour rendre un bel hommage à sa fille, qui aurait eu 13 ans, Luis Enrique lui a partagé un beau message sur son compte Instagram. Lors de son tour en vélo, l'Espagnol a adressé une petite vidéo à Xana. "Aujourd'hui est un jour spécial. Pas seulement parce que nous jouons l'Allemagne, mais aussi parce que ma fille Xana aurait fêté ses 13 ans. Mon amour, où que tu sois, je t'aime", lance-t-il à la caméra. Un moment touchant et qui a fortement ému sa communauté, à commencer par son ami Fernando Alonso. Le pilote de Formule 1 lui a adressé un emoji coeur en guise de solidarité.