Coupe du monde : Laure Boulleau "ne pardonne pas" à Didier Deschamps ses choix et elle le fait savoir !

Jusqu'ici tout va très bien pour l'équipe de France dans cette Coupe du monde qui se déroule au Qatar. Pourtant, les Bleus ne sont pas arrivés dans la meilleure des formes, avec de nombreux blessés, à l'image de Karim Benzema, forfait juste avant le début de la compétition et avec une équipe qui enchaînait les mauvais résultats ces derniers temps. Malgré tout, Didier Deschamps a su concocter un onze titulaire de grande qualité et les Français font désormais partie des grands favoris. Interrogée dans l'émission La boîte à questions de Canal+, l'ancienne joueuse et consultante Laure Boulleau a néanmoins quelques réserves sur les choix du sélectionneur.

Didier t'avais quand même fait des petites erreurs dans ta liste

Lorsqu'on lui demande de se mettre à la place de Didier Deschamps et si sa composition serait la même que lui, la consultante de 36 ans est assez cash. "J'aurais peut-être mis à droite, un joueur qu'il n'a pas sélectionné et qui s'appelle (Mohamed) Simakan. Didier t'avais quand même fait des petites erreurs dans ta liste", lâche la belle blonde, qui s'est éclatée dans les Baléares l'été dernier. Ancienne arrière droit de métier, Laure Boulleau est très attachée à ce poste et elle à un petit truc à dire au sélectionneur à ce propos : "T'as pas mis de latéraux et ça c'est grave ! En tant qu'ancienne latérale, je te pardonne pas ça", poursuit-elle sur le ton de la blague, en finissant par rire à sa propre blague.