Coupe du monde : "Scandaleux", "honteux"... le show de Gims suscite la colère, réactions tendues

C'est l'événement sur TF1 ce dimanche 18 décembre 2022. Après plusieurs semaines de compétition, la finale de la Coupe du monde de football au Qatar va enfin se jouer. Ce sont l'Équipe de France et celle de l'Argentine qui se sont hissées jusqu'à cette ultime étape et qui promettent un match fou, chacune espérant gagner la coupe.

Mais avant de siffler le début de la rencontre, c'est la cérémonie de clôture de ce Mondial qui a été proposée aux téléspectateurs de TF1. Diffusée en direct, celle-ci accueillait au milieu du stade plusieurs artistes de toutes origines. Les seuls qui ont accepté de s'y produire tandis que de nombreuses stars de la musique avaient annoncé leur intention de boycotter la compétition. Gims, lui, n'y a pas réfléchi à deux fois lorsqu'on lui a proposé de chanter. "Ce deal la Fifa me le propose il y a deux ans, c'est le confinement, on parle de chanter devant des millions de personnes, ça ne se refuse pas", avait-il justifié au micro de France Inter.

Les internautes en colère

C'est donc pour chanter son titre Arhbo en compagnie du chanteur portoricain Ozuna qu'il a donné de la voix. Problème, on ne l'a pas du tout entendu. En effet, sa prestation fut malheureusement loin d'être encensée par les internautes, la faute à de lourds problèmes de son venus polluer la cérémonie. Les critiques ne se sont alors pas faites attendre sur Twitter. "L'ingé son de TF1 en PLS. Le son de la cérémonie de clôture est dégueulasse. On entend rien", "Elle est nulle la régie son !", "J'espère que l'équipe de France est plus prête que la régie, sérieux c'est quoi ce son", "Ils ont oublié de brancher leur micro, c'est scandaleux", "Y'a pas à faire une retransmission aussi pourrie...", "Le réglage du son c'est honteux", "Qui est responsable du son ??? Horrible", s'est-on rapidement insurgé sur la plateforme sociale.