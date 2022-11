"Ça ne se refuse pas" : Gims chantera lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar et l'assume !

La coupe du monde de football 2022, qui se déroule actuellement au Qatar depuis le 20 novembre dernier, fait l'objet de nombreuses critiques depuis plusieurs mois en raison du désastre écologique et du non-respect des droits de l'homme dont seraient responsables les organisateurs de cet événement. Ainsi, l'envie de la boycotter s'est emparé de beaucoup de monde, à commencer par la maire de Paris,Anne Hidalgo , qui décidait il y a quelques semaines de ne pas installer des écrans géants qui diffuseraient les matchs du tournoi dans sa ville.

Une décision qui n'avait pas plu à l'animateur de l'émission Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna. De nombreuses célébrités, comme Vincent Lindon, avaient annoncé qu'elles boycotteraient la compétition. Y compris des personnalités directement liées au ballon rond comme l'ancien joueur de Manchester United et de l'Equipe de France, Eric Cantona. Ce dernier avait expliqué son choix sur sa page Facebook, à travers un long communiqué.

On parle de chanter devant des millions de personnes

"Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du monde. Ça me coûte parce que depuis que je suis gosse, c'est un évènement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion ! Mais soyons honnêtes avec nous-même ! Cette Coupe du monde là n'a aucun sens ! Pire c'est une aberration !", avait-il notamment déclaré , avant d'ajouter : "Que la France gagne, perde, rien à carrer ! Dans la vie, il y à des choses bien plus importantes que le foot !".

Des stars de la musique comme Shakira, Dua Lipa ou encore Rod Steward, ont également décidé de boycotter cette Coupe du monde, en refusant notamment de chanter pour l'événement. Ce qui n'est pas le cas de Gims, qui interprétera son titre Arhbo en compagnie du chanteur portoricain Ozuna, lors de la finale le 18 décembre prochain. "Ce deal la Fifa me le propose il y a deux ans, c'est le confinement, on parle de chanter devant des millions de personnes, ça ne se refuse pas", s'est-il justifié ce mercredi sur France Inter.