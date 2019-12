Courteney Cox avoue sa ressemblance troublante avec... Caitlyn Jenner !

Elle s'est pliée à l'opinion générale. Le vendredi 13 décembre 2019, Courteney Cox a pris la pose avec le présentateur David Spade, qui devrait probablement bientôt la recevoir dans son show intitulé Lights Out. Mais en commentaire sur Instagram, ses abonnés n'ont pas reconnu la célèbre Monica Geller de la série Friends. Ils ont cru, à la place, qu'il s'agissait de Caitlyn Jenner, du surpuissant clan Kardashian. Fatalement, en constatant le nombre de personnes qui ont fait la confusion, la comédienne s'est comparée à son aînée... et a validé leur ressemblance !

"D'accord... c'est vrai, je le vois maintenant", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux en partageant un photomontage de son visage positionné juste à côté de celui de Caitlyn Jenner. Voilà qui devrait propulser un joli rayon de soleil dans l'âme de celle que l'on appelait autrefois Bruce. Bien qu'elle semble gérer sa vie comme elle l'entend depuis sa chirurgie de réattribution sexuelle, qu'elle ait élevé dix enfants et vingt petits-enfants et qu'elle ait obtenu l'un des meilleurs scores de l'émission I'm a Celebrity... Get Me Out of Here, Caitlyn reste un coeur à prendre... contrairement à ce que l'on pensait !