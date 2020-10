Covid-19 : La ministre Sophie Wilmès admise en soins intensifs

La Belgique est un des pays d'Europe les plus touchés par la maladie, et le deuxième pays au monde qui compte le plus grand nombre de morts par rapport à sa population. Plus de 253 000 cas de contamination et 10 539 décès liés au coronavirus ont été recensés au plat pays à date.

La Belgique a également instauré un couvre-feu, de minuit à 5h du matin. Les autorités ont aussi décrété la fermeture des cafés et restaurants.