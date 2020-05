Covid-19 - Patrick Chesnais malade un mois : "Je ne tenais pas debout"

Patrick Chesnais fait partie des 132 000 cas officiels - actés au 4 mai 2020 - de victimes du Covid-19. Le comédien de 73 ans a fait des confidences à Var-Matin sur sa lutte contre la maladie. "Une véritable saloperie !", clame-t-il.

Comme de nombreux Franciliens très critiqués, le comédien Patrick Chesnais avait donc choisi de quitter Paris pour rejoindre sa maison de l'île de Ré afin de passer un confinement plus confortable, "plus "agréable" de son propre aveu. Mais, malheureusement pour lui, il a contracté le coronavirus. "Deux jours après être arrivé dans ma maison de l'île de Ré, aux Portes-en-Ré, j'ai enfourché mon vélo pour aller au centre du village, à un kilomètre. J'ai senti des frissons, de la fatigue, je ne pouvais plus appuyer sur les pédales. J'avais de la fièvre. J'ai pensé tout de suite au Covid-19. Le médecin, un copain, s'est voulu rassurant, et m'a dit que c'était peut-être un autre virus. Je savais que c'était ça. Et j'ai été testé positif !", a-t-il confié à Var-Matin.

Patrick Chesnais, qui avant le confinement cartonnait au théâtre avec la pièce Le Système Ribadier, a alors passé un confinement bien loin de celui espéré en allant en bord de mer. "C'est une véritable saloperie ! Je n'ai jamais connu ça de ma vie. Une telle fatigue, une telle lutte avec une espèce de bête à l'intérieur de soi, que j'appelais Alien ! (...) Moi, ça a duré presque un mois ! Je ne tenais pas debout ! C'était terrible. (...) Je sais qu'il y a différentes formes de Covid-19. Il y en a qui font très peu souffrir, d'autres très graves. Moi, c'était entre les deux. Je suis allé à l'hôpital le matin, mais on m'a relâché à 23h le soir-même", a-t-il ajouté, précisant avoir été équipé par son médecin d'un saturateur d'oxygène sur lequel il avait "les yeux rivés en permanence".

Le comédien, confiné avec sa femme Josiane Stoléru qu'il n'embrasse pas, avec laquelle il mange à bonne distance et fait pour le moment chambre à part par mesure de sécurité, a affirmé être aujourd'hui guéri. "Simplement, j'essaie de passer un test sérologique pour voir si j'ai développé assez d'anticorps. Pour le moment, c'est très difficile dans la région", a-t-il admis. Alors qu'il se remet doucement, Patrick Chesnais dit ne plus avoir autant de passion pour son métier qu'auparavant. Pourtant, il a d'ores et déjà un projet sur la table : "Je dois interpréter le rôle de Pierre Laval dans un téléfilm de Laurent Heynemann pour France 2."