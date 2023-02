Craquez devant ces superbes chemises pour femmes

Achetez cette chemise en jean western Levi's Iconic sur Amazon pour 49,98 €

Vous n'avez pas pu passer à côté du retour des tendances des années 2000. Sinon, c'est que vous vivez peut-être en ermite, coupée du monde. Depuis plusieurs saisons maintenant, les pièces phares des Y2K, comme on appelle cette période, sont partout. Jean taille basse, top foulard, papillon, l'exubérance est bel et bien de retour. Le jean en total look est donc logiquement lui aussi le nouveau style en vogue. C'est là que cette chemise en jean western Levi's Iconic devient votre nouvel objet de désir. Son col haut ajoute du chic à la pièce. Elle adopte d'ailleurs une autre tendance du moment, le style Far West, avec ses larges poches plaquées sur la poitrine à l'image des tenues des cow-boys. Ses boutons argent apportent une petite touche bling qu'on adore. Pour calquer l'allure du début du siècle, combinez cette pièce à un pantalon cargo en jean et une veste oversize en denim. Enfilez des santiags et vous serez prête à affronter l'ouest américain !

3. La chemise à carreaux en flanelle Amazon Essentials

Certaines déclinaisons de la chemise peuvent être soumises aux tendances comme nous l'avons dit précédemment. Elles incarnent ainsi une époque et y sont donc forcément associées pour les décennies à venir. Une fois la "hype" passée, elles tombent ainsi dans l'oubli et rentrent en hibernation. Mais elles n'ont pas pour autant dit leur dernier mot. La mode fait en effet sans cesse des bonds dans le passé pour déterrer d'anciennes pièces en vogue et les remettre sur le devant de la scène. C'est typiquement ce qui est en train de se produire pour la chemise à carreaux comme ce modèle en flanelle Amazon Essentials. Retrouvez ainsi cette pièce à petit prix sur Amazon. 21,00 € pour une chemise, c'est une affaire à ne pas manquer.

Une pièce typique des années 90