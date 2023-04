Craquez pour ce salon de jardin en bois d'Acacia, actuellement en promo chez Cdiscount !

Le salon de jardin Lanzia

Votre salon de jardin Lianza se compose d'un canapé deux places, de deux fauteuils et d'une table basse. Tout est prévu pour que vous puissiez passer d'agréables moments entre amis ou en famille ! Il vous offre un mélange entre du bois d'acacia et un cannage en résine tressé, ce qui donne à votre salon un aspect élégant et romantique.

Afin de protéger notre environnement, les produits Lanzia sont certifiés FSC, cela signifie que les fibres utilisées proviennent de forêts certifié FSC qui s'engagent à protéger les espaces, les conditions de travail des travailleurs et des populations qui y vivent afin de limiter l'impact environnemental.

Les lignes épurées et la modernité du mobilier Lianza conviendront parfaitement à tous les styles de décorations et s'accorderont parfaitement à votre extérieur ! De plus, conçu avec des matériaux robustes et pensés pour l'extérieur, votre salon de jardin nécessite que très peu d'entretien.

Dimensions :

Canapé deux places : 121 x 71 x 78 cm

Fauteuils : 61 x 68 x 78 cm

Table basse : 50 x 80 x 37 cm

Achetez dès maintenant votre salon de jardin Lianza, à 299,99€ au lieu de 319,99€ sur Cdiscount !