Craquez vite pour ce mixeur-plongeur multifonction, actuellement à prix cassé chez Amazon !

Le mixeur-plongeur Bonsenkitchen

Votre mixeur-plongeur Bonsenkitchen, performant et polyvalent, est équipé d'un moteur de 1000 watts afin de vous apporter des préparations avec des textures incomparables en quelques minutes seulement. Il vous permettra de hacher efficacement tout type d'élément, des mous jusqu'aux plus durs.

Votre appareil est équipé de 20 vitesses ainsi que d'un mode turbo afin que vous puissiez obtenir des résultats homogènes et choisir la vitesse adéquate avec le style de votre préparation. De plus, sa poignée vous offre une prise en main antidérapante et confortable afin de toujours garder un contrôle facile.

Votre commande comprend un mélanger à immersion en acier inoxydable, un bol hachoir 500 ml, un fouet ainsi que d'une tasse graduée de 700 ml ! Toutes les pièces sont faites sans BPA de qualité alimentaire.

Caractéristiques :

Marque : Bonsenkitchen

Couleur : noir

Dimensions : 9,4 x 9,4 x 37 cm

Poids : 1,51kg

Puissance : 1000 watts

Voltage : 220 volts

Matériau : acier inoxydable

Achetez dès maintenant votre mixeur-plongeur Bonsenkitchen, à seulement 35,99€ sur Amazon !