Craquez vite pour ce produit que nous devrions tous avoir chez soi !

Le diffuseur Youngdo

Le design de votre diffuseur Youngdo fera sensation au milieu de votre salon lui apportant une véritable touche décorative en plus. Plus de 30 couleurs sont disponibles pour rendre votre intérieur chaleureux et convivial ! Vous l'aurez compris, en plus d'être fonctionnel, votre diffuseur est un véritable objet de décoration à part entière.

En plus de diffuser des huiles essentielles et 30 couleurs différentes, votre appareil est également un haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez donc écouter de la musique ! Idéal durant vos séances de sport : vous aurez de quoi purifier l'air tout en écoutant vos chansons favorites !

Votre diffuseur est extrêmement silencieux, en dessous de 30dB, ce qui vous permet de travailler ou de dormir à côté de lui sans qu'il ne vous perturbe. Fabriqué sans BPA avec des matériaux sûrs et sains, cet appareil conviendra parfaitement à l'intégralité de votre famille, incluant vos enfants et vos animaux de compagnie. Pour plus de sécurité, votre appareil activera son mode protection et s'éteindra lorsque le niveau d'eau sera bas.

En plus de la télécommande, vous pourrez contrôler votre diffuseur à distance via l'application prévue à cet effet sur votre téléphone portable !

Achetez dès maintenant votre difuseur Youngdo, à 44,99€ sur Amazon !