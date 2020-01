Criss Angel rase la tête de son fils de 5 ans, encore en lutte contre le cancer

Le magicien Criss Angel a annoncé en décembre 2019 que son fils Johnny Crisstopher affrontait le cancer pour la deuxième fois. Alors que le petit garçon poursuit ses traitements, il lui a proposé de lui raser le crâne pour éviter que ses cheveux ne tombent par touffes pendant la chimiothérapie.

Dans une vidéo très touchante postée sur son compte Instagram, le 2 janvier 2020, Criss Angel apparaît face à son fils et lui pose une question difficile à entendre pour un si petit garçon. "Est-ce que tu veux garder tes cheveux longs et attendre qu'ils tombent et, quand ils tomberont on décidera à ce moment-là, ou tu veux que je les coupe ?", lui a demandé le magicien de 52 ans. Johnny Crisstopher a répondu qu'il préférait avoir le crâne rasé dès maintenant. "Nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler avec courage, force et un amour infini. #CelebronsLaVie #2020", a jouté Criss Angel en légende. Il a par la suite posté plusieurs vidéos du garçonnet, tout souriant et combatif !

Auprès du site TMZ, en décembre, Criss Angel déclarait : "Johnny Crisstopher a reçu un diagnostic de cancer pédiatrique avant l'âge de 2 ans, il suit un traitement depuis plus de trois ans, il était en rémission mais malheureusement... il a fait une rechute et il est retourné à l'hôpital." Un coup dur pour le magicien et son ex-femme Shaunyl Benson.

Une leucémie lymphoblastique aiguë avait précisément été diagnostiquée en 2015 chez le petit garçon, alors qu'il n'était âgé que de 21 mois. Un an après, Criss Angel livrait un témoignage poignant au magazine People : "Je me suis senti démuni quand on l'a appris. Mon fils était censé me survivre, j'aurais préféré être malade à sa place. Je veux qu'il ait un futur long et heureux. Cet enfant c'est une boule d'amour. C'est la plus belle magie qui soit."