Cristiano Ronaldo accusé de viol : Cette énorme somme payée à la plaignante

Bien avant son confrère brésilien Neymar Jr, Cristiano Ronaldo a lui aussi été accusé de viol. Le footballeur et sa victime supposée avaient signé un accord de confidentialité, rejetée par la justice, saisie au civil. Ainsi, le montant versé par CR7 à la plaignante vient d'être révélé.

375 000 dollars (près de 340 000 euros) ! C'est la somme qu'a versée Cristiano Ronaldo à Kathryn Mayorga, l'auteur de l'accusation de viol, en 2010. Elle a été révélée par la défense de l'athlète portugais, dans un document à l'attention du juge du discrict du Nevada Jennifer Dorsey, chargée de mener le procès civil, et obtenue par TMZ. "Monsieur Ronaldo a versé à la plaignante la somme de 375 000 dollars et les deux parties son tombés d'accord sur une confidentialité totale et des obligations de non-médisance", peut-on lire. Ce paiement n'est en aucun cas une forme d'admission de culpabilité.

Malgré cet accord de confidentialité, le juge Dorsey a décidé de rejeter le souhait du footballeur, d'un procès civil sous silence.