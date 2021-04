Cristiano Ronaldo : L'affaire de viol n'est toujours pas derrière lui...

C'est une bien sombre histoire dans laquelle est empêtré le sportif de 36 ans, qui évolue à la Juventus de Turin en Italie. Le 27 septembre 2018, un mannequin du nom de Kathryn Mayorga, accusait le joueur de foot de l'avoir violée en juin 2009, lors d'une soirée à Las Vegas. Depuis l'affaire semblait s'être réglée entre les deux parties avec un accord financier à hauteur d'environ 340 000 euros.

Sauf qu'un nouveau rebondissement vient d'éclore dans cette affaire. Les avocats de la jeune femme ont déclaré que cette dernière était "en incapacité mentale" au moment où elle a accepté l'offre du joueur.

Selon des documents légaux révélés dans un article du journal The Sun datant du 13 avril dernier, les avocats de Kathryn Mayorga auraient cherché à joindre ceux de Cristiano Ronaldo et de son agent Jorge Mendes à de nombreuses reprises via la plateforme Zoom. L'avocat de l'ancien mannequin a indiqué qu'il avait une liste de dix personnes qu'il souhaitait interroger dans cette affaire.

Concernant cette requête, Kendelee Works, l'avocate de l'ancien joueur du Real Madrid a fait savoir qu'il en était hors de question et que c'était "totalement hors de propos à ce stade de la procédure". Lors d'un appel, les deux avocats ont même discuté d'un possible interrogatoire du joueur, ce qui a été refusé.

En réponse aux attaques faites par les avocats de l'américaine, l'équipe de Cristiano Ronaldo vient de faire une demande pour que tous les documents confidentiels, dont l'accord de non-divulgation signée par la jeune femme en 2010, soient protégés.