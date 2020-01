Cristiano Ronaldo : Les secrets de sa forme incroyable à 34 ans divulgués

Face à de telles prouesses, le Daily Mail s'est intéressé de plus près à l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo et à la manière dont se compose son quotidien. Le média britannique avance ainsi que le quintuple Ballon d'or ne jure que par les toasts d'avocat, l'espadon et un poulet "magique". Pour que son corps trouve sans cesse de l'énergie, le compagnon de Georgina Rodriguez multiple les repas tout au long de la journée puisqu'il ne mange pas matin midi et soir comme le commun des mortels mais pas moins de six fois par jour. Il mise cependant sur une alimentation pauvre en matières grasses. Un nutritionniste personnel qui lui est entièrement dédié le guide dans ses repas et est à ses petits soins depuis ses premiers jours au Real Madrid. Tous les aliments que CR7 consomme sont frais et jamais surgelés afin de conserver le maximum de leurs apports nutritionnels.

Autre secret de sa forme incroyable, le repos. Mais un repos saccadé. Cristiano Ronaldo n'est pas de ceux qui dorment huit heures d'affilée. Il préfère faire cinq siestes dans la journée, d'une durée de trente minutes à une heure, plutôt qu'une nuit complète.

À ces routines s'ajoutent également des séances de sport intensives, notamment de la musculation. Des exercices qui permettent au père de quatre enfants d'entretenir sa solide musculature.